Die Gegenoffensive des Wissenschafts-KönigreichsJetzt kostenlos streamen
Dr. Stone
Folge 12: Die Gegenoffensive des Wissenschafts-Königreichs
24 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Senku und seine Freunde haben es geschafft, das Platin in ihren Besitz zu bringen. Nun können sie mehr von der Entsteinerungsflüssigkeit herstellen. Da der Prozess sehr zeitaufwendig ist, kann nur eine Person nach der anderen aufgeweckt werden. Die Wissenschaftler entscheiden sich dazu, zunächst den Handwerksmeister Kaseki zu befreien.
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Dr. Stone
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Crunchyroll