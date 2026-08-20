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Dr. Stone

Die Gegenoffensive des Wissenschafts-Königreichs

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 12vom 20.08.2026
Die Gegenoffensive des Wissenschafts-Königreichs

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Folge 12: Die Gegenoffensive des Wissenschafts-Königreichs

24 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

Senku und seine Freunde haben es geschafft, das Platin in ihren Besitz zu bringen. Nun können sie mehr von der Entsteinerungsflüssigkeit herstellen. Da der Prozess sehr zeitaufwendig ist, kann nur eine Person nach der anderen aufgeweckt werden. Die Wissenschaftler entscheiden sich dazu, zunächst den Handwerksmeister Kaseki zu befreien.

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