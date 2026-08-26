Dr. Stone
Folge 16: Battle Royale
24 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Die Schlacht gegen Ibara und seine Untertanen hat begonnen. Mithilfe von Moz soll Kirisame dazu gebracht werden, die Versteinerungswaffe auf Senku und die anderen zu werfen. Doch der Feind ist den Wissenschaftlern einen Schritt voraus ...
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Dr. Stone
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Science Fiction
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Crunchyroll