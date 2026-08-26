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Dr. Stone

Battle Royale

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 16vom 26.08.2026
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Dr. Stone

Folge 16: Battle Royale

24 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Die Schlacht gegen Ibara und seine Untertanen hat begonnen. Mithilfe von Moz soll Kirisame dazu gebracht werden, die Versteinerungswaffe auf Senku und die anderen zu werfen. Doch der Feind ist den Wissenschaftlern einen Schritt voraus ...

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