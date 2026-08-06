Dr. Stone
Folge 2: Ein Hoch auf die Gier
24 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Für die Überfahrt nach Südamerika benötigt Senkus Mannschaft Nahrung. Doch das Brot, das der Wissenschaftler backt, ist ungenießbar. Ryusui schlägt vor, seinen ehemaligen Koch wiederzubeleben. Da der Vorrat an Entsteinerungsflüssigkeit aufgebraucht ist, müssen die Männer mit Minami verhandeln ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Dr. Stone
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Science Fiction
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Crunchyroll