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ProSieben MAXXStaffel 3Folge 3vom 07.08.2026
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Folge 3: Erster Kontakt

24 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Für das Schiff, das die Mannschaft nach Südamerika bringen soll, benötigt Senku Erdöl. Deshalb versucht er weiterhin, aus der Luft ein Ölfeld ausfindig zu machen. Fotoaufnahmen der Region sollen dabei helfen, ein entsprechendes Gebiet zu identifizieren. Francois macht sich währenddessen auf die Suche nach Trüffeln.

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