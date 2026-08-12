Dr. Stone
Folge 6: Treasure Box
24 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Senku und seine Freunde stechen mit ihrem neu gebauten Schiff Perseus in See. Nun wollen sie die Schatzinsel ansteuern, auf der sich wertvolle Rohstoffe befinden, mit denen sie die Entsteinerungsflüssigkeit herstellen können.
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Dr. Stone
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Science Fiction
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Crunchyroll