Das Licht der Hoffnung und VerzweiflungJetzt kostenlos streamen
Dr. Stone
Folge 7: Das Licht der Hoffnung und Verzweiflung
24 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Die Crew der Perseus kommt an der Schatzinsel an. Senku, Soyuz, Kohaku und Gen gehen an Land, um das Eiland zu erkunden und Kontakt zu den Bewohnern aufzunehmen. Am Grund des Meeres unterhalb des Schiffes findet Ginro derweil mehrere versteinerte Statuen.
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Dr. Stone
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Science Fiction
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Crunchyroll