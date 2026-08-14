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Dr. Stone

Das Ass im Ärmel auf dem Schiff der Wissenschaft

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 8vom 14.08.2026
Das Ass im Ärmel auf dem Schiff der Wissenschaft

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Folge 8: Das Ass im Ärmel auf dem Schiff der Wissenschaft

24 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Die Besatzung der Perseus wurde versteinert. Senku, Soyuz, Kohaku und Gen, die sich auf der Schatzinsel befinden, müssen nun einen Weg finden, ihre Freunde aus der Starre zu befreien. Amaryllis bietet den Wissenschaftlern ihre Hilfe an, da sie das Geheimnis des Versteinerungslichts kennt.

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