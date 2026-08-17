Dr. Stone
Folge 9: Schöne Wissenschaft
24 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Ginro und Suika versuchen heimlich, das mobile Labor von Bord des Schiffes zu schmuggeln, um es Senku auf der Insel zu übergeben. Die Wissenschaftler ziehen sich in eine geheime Höhle zurück, in der sie weiter an ihrem Plan feilen können: Amaryllis, Kohaku und Ginro sollen als Konkubinen in den Palast eingeschleust werden.
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Dr. Stone
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Science Fiction
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Crunchyroll