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Dragon Ball Super

Der das Blut der Saiyajin in seinen Adern trägt! Trunks Entschluss!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 54vom 19.06.2026
Der das Blut der Saiyajin in seinen Adern trägt! Trunks Entschluss!

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Dragon Ball Super

Folge 54: Der das Blut der Saiyajin in seinen Adern trägt! Trunks Entschluss!

23 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

Nach ihrem Ausflug ins zehnte Universum schlussfolgern Beerus und Whis, dass zwischen Zamasu und Black wohl keinerlei Verbindung besteht. Trunks absolviert daraufhin eine Trainingseinheit mit Vegeta. Er denkt, dass sein Vater und Son Goku Black ohne Weiteres besiegen könnten. Währenddessen erhält Beerus einen unerwarteten Anruf.

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