Kampf in einer anderen Dimension! Mit Hit gegen Jiren!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 111: Kampf in einer anderen Dimension! Mit Hit gegen Jiren!
22 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Nachdem Son Goku seine neuen Kräfte wieder verloren hat, nimmt es Hit mit Jiren auf. Doch auch ihm gelingt es kaum, seinen Gegner ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Schließlich kann er ihn in einer Zeitblase einsperren. Doch der Kampf ist noch lange nicht vorbei ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS