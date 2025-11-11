Ausweichen unmöglich! Die unsichtbaren Gegner greifen an!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 119: Ausweichen unmöglich! Die unsichtbaren Gegner greifen an!
23 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Bisher konnten sich das dritte, vierte, siebte und elfte Universum im Turnier der Kraft behaupten. Jedoch offenbaren einige Kämpfer erst jetzt ihre wahren Fähigkeiten und setzen besonders Team Erde gewaltig unter Druck. Mit fatalen Konsequenzen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS