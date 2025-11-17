Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragon Ball Super

Die volle Kraft von Körper und Geist! Goku und Vegeta!

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 123vom 17.11.2025
Die volle Kraft von Körper und Geist! Goku und Vegeta!

Die volle Kraft von Körper und Geist! Goku und Vegeta!Jetzt kostenlos streamen

Dragon Ball Super

Folge 123: Die volle Kraft von Körper und Geist! Goku und Vegeta!

22 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Team Erde gelingt es, Toppo und Dyspo in Schach zu halten. Doch Jiren erweist sich als nahezu unbezwingbar. Son Goku und Vegeta setzen all ihre verbleibenden Kräfte frei und verwandeln sich in Super-Saiyajins, um den Krieger des elften Universums zu bezwingen.

Dragon Ball Super
ProSieben MAXX
Dragon Ball Super

Dragon Ball Super

