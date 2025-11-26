Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragonball

Das Geheimnis der Dragon Balls

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 26.11.2025
Folge 1: Das Geheimnis der Dragon Balls

21 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 6

Tief in den Bergen lebt der Junge Goku. Eines Tages trifft er Bulma - ein Mädchen, das ihn in die Geheimnisse der Dragon Balls einweiht. Wer alle sieben dieser magischen Kugeln findet, darf sich einen beliebigen Wunsch erfüllen lassen. Beide machen sich gemeinsam auf eine abenteuerliche Reise ...

ProSieben MAXX
