Dragonball
Folge 10: Gefangen
21 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 6
Oh nein! Prinz Pilaf gelingt es tatsächlich, Bulma alle fünf Dragon Balls zu stehlen. Nur Goku hat seinen noch, alle anderen sind nun in der Hand des bösen Herrschers. Gemeinsam finden Bulma und Goku dessen Schloss - und tappen prompt in die Falle ...
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation