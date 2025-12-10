Dragonball
Folge 11: Shenlong erscheint
21 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Unsere Freunde sind Prinz Pilaf ausgeliefert, nachdem sie von ihm in einen tiefen Schlaf versetzt werden. So gelingt es ihm tatsächlich, auch den siebten Dragon Ball in seinen Besitz zu bekommen. Prompt beginnt er, nach dem Drachen zu rufen, der ihm seinen Wunsch erfüllen soll: die Herrschaft über die ganze Welt ...
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation