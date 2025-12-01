Dragonball
Folge 14: Der Mitschüler
21 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Goku kehrt zurück zum Herren der Schildkröten, der gleich zwei Überraschungen für ihn parat hat: Erstens stellt er eine Vorbedingung, um ihn als Schüler zu akzeptieren. Zweitens gibt es noch einen Mitschüler - und dieser Kuririn ist alles andere als sympathisch.
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation