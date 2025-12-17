Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 16vom 17.12.2025
Folge 16: Festessen

21 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 6

Die Ausbildung beginnt. Der Herr der Schildkröten nimmt Goku und Kuririn auf eine Dschungel-Insel mit. Ihre erste Aufgabe ist es, dort einen markierten Stein zu finden. Kuirin bestreitet den Wettkampf nicht nur mit fairen Mitteln ...

