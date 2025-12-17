Dragonball
Folge 16: Festessen
21 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 6
Die Ausbildung beginnt. Der Herr der Schildkröten nimmt Goku und Kuririn auf eine Dschungel-Insel mit. Ihre erste Aufgabe ist es, dort einen markierten Stein zu finden. Kuirin bestreitet den Wettkampf nicht nur mit fairen Mitteln ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation