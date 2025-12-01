Ein Milchmann hat's nicht leichtJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 17: Ein Milchmann hat's nicht leicht
20 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 6
Die nächste Aufgabe für Goku und Kuririn besteht darin, einem Priester Milch zu bringen, der hoch oben in den Bergen wohnt. Klingt nicht so kompliziert, doch der Weg dahin hat es wirklich in sich ...
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation