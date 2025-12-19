Dragonball
Folge 18: Harte Zeiten
21 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 6
Das Training wird härter. Goku und Kuririn bekommen es mit einem Schwarm Bienen zu tun und müssen mit Haien schwimmen. Doch dann erklärt ihnen der Herr der Schildkröten, worauf sie hinarbeiten ...
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation