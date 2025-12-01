Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 20vom 23.12.2025
21 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6

Der Wettkampf hat begonnen. Vor allem Kuririn ist gefordert, er muss sich mit einigen ehemaligen Mitschülern messen, die ihn damals gar nicht gut behandelten. Kann er die Erinnerungen an die Vergangenheit überwinden? Goku gibt sich alle Mühe, Kuririn auf diese Auseinandersetzung vorzubereiten ...

