Yamchu gegen Jacky ChunJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 22: Yamchu gegen Jacky Chun
20 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 6
Die Endrunde fördert ganz besondere Geschichten zutage: Yamchu erkennt nach seinem Kampf gegen Jackie Chun, dass sein Gegner tatsächlich ein ganz anderer war als gedacht. Nam hat unterdessen eine ganz besondere Motivation: Er kämpft um den Sieg, weil er sein Dorf vor einer Hungersnot retten will ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation