Dragonball

Kuririns hoffnungsloser Kampf

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 24vom 07.01.2026
Folge 24: Kuririns hoffnungsloser Kampf

21 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 6

Im ersten Halbfinale trifft Kuririn auf Jackie Chun. Doch steckt hinter seinem Gegner nicht doch der Herr der Schildkröten? Dann wäre es ein Kampf zwischen Schüler und Meister ...

