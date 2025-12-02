Zum Inhalt springenBarrierefrei
Yamchu der Wüstenräuber

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 02.12.2025
Folge 5: Yamchu der Wüstenräuber

21 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 6

Oolong begleitet Bulma und Goku auf ihrer Suche nach dem nächsten Dragon Ball. In einer Wüstenlandschaft treffen sie, während Bulma gerade schläft, auf Yamcha. Der Krieger will unsere Freunde mit seinem formwandelnden Partner Puar ausrauben. Doch als Bulma aufwacht, nimmt er schnell Reißaus. Warum nur?

ProSieben MAXX
