Dragonball

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 7vom 04.12.2025
Folge 7: Der Bratpfannenberg

21 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 6

Goku und seine Freunde erreichen den Bratpfannenberg und treffen den gefürchteten Rinderteufel, dessen Schloss v on ewigen Flammen eingekreist ist. Goku hat keine Angst vor dem Rinderteufel und verspricht, ihm zu helfen. Das hinterlässt Eindruck - vor allem bei dessen Tochter ...

