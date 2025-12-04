Dragonball
Folge 7: Der Bratpfannenberg
21 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 6
Goku und seine Freunde erreichen den Bratpfannenberg und treffen den gefürchteten Rinderteufel, dessen Schloss v on ewigen Flammen eingekreist ist. Goku hat keine Angst vor dem Rinderteufel und verspricht, ihm zu helfen. Das hinterlässt Eindruck - vor allem bei dessen Tochter ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation