Das Rendezvous

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 8vom 05.12.2025
Folge 8: Das Rendezvous

21 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 6

Der Herr der Schildkröten kommt persönlich zum Bratpfannenberg, um das ewige Feuer zu löschen. Doch der Zauber, den er dafür anwendet, hat drastische Nebenwirkungen. Außerdem will Bulma die Bedingung für seine Hilfe nur widerwillig erfüllen: ein Rendezvous.

