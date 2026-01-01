Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragonball

Son-Goku gibt nicht auf

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 10vom 27.01.2026
Son-Goku gibt nicht auf

Son-Goku gibt nicht aufJetzt kostenlos streamen

Dragonball

Folge 10: Son-Goku gibt nicht auf

21 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Als wäre es nicht anstrengend genug, sich gegen Ninja Lila durchzusetzen ... Plötzlich tauchen auch noch dessen vier Zwillingsbrüder auf. Wie soll sich Goku gegen diese Übermacht durchsetzen? Muss er den Plan aufgeben, den Bürgermeister zu befreien?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dragonball
ProSieben MAXX
Dragonball

Dragonball

Alle 2 Staffeln und Folgen