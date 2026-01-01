Dragonball
Folge 11: Nummer 8
21 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12
Ninja Lila erkennt, dass er gegen Goku keine Tricks mehr auf Lager hat. Doch einen Helfer hat er noch in der Hinterhand. Aus einem Käfig lässt er "Nummer 8" frei - doch dieser Roboter verhält sich dann ganz anders als geplant ...
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation