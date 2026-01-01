Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragonball

Ein widerwärtiges Biest

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 12vom 28.01.2026
Ein widerwärtiges Biest

Ein widerwärtiges BiestJetzt kostenlos streamen

Dragonball

Folge 12: Ein widerwärtiges Biest

21 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12

Goku und sein neuer Freund Nummer 8 fallen tief, bis in den Keller des Turms. Dort treffen sie auf Buyon. Wie kämpft man nur gegen ein Monster, das weich wie Butter ist? Dann hat Goku eine Idee ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dragonball
ProSieben MAXX
Dragonball

Dragonball

Alle 2 Staffeln und Folgen