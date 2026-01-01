Dragonball
Folge 16: Bulmas neue Erfindung
21 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 6
Endlich findet Goku Bulma, die seinen Dragonball-Radar reparieren soll. Doch ein viel größeres Problem kündigt sich an: Die Red-Ribbon-Armee von General White ist ihm schon dicht auf den Fersen, mit dem Dieb Hasky als Verstärkung.
Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation