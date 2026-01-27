Dragonball
Folge 17: Eifersucht
21 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 6
Was für ein Wiedersehen! Endlich trifft Goku seine Freunde Bulma, Yamcha, Oolong und Puar wieder. Alle gehen zusammen in den Vergnügungspark. Doch Goku muss aufpassen, denn die schöne Kopfgeldjägerin Hasky hat es auf seine Dragonballs abgesehen ...
Dragonball
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation