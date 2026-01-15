Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragonball

Staffel 2Folge 2vom 15.01.2026
Folge 2: Der falsche Dragonball

21 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

Bei der Suche nach einem Dragonball kommt es zu einem Dreikampf. Goku, Pilaf und ein merkwürdiger Militärchef haben allesamt die Fährte aufgenommen. Erschwerend kommt hinzu, dass auch ein gefälschter Dragonball mit im Spiel ist ...

