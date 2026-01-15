Dragonball
Folge 2: Der falsche Dragonball
21 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
Bei der Suche nach einem Dragonball kommt es zu einem Dreikampf. Goku, Pilaf und ein merkwürdiger Militärchef haben allesamt die Fährte aufgenommen. Erschwerend kommt hinzu, dass auch ein gefälschter Dragonball mit im Spiel ist ...
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation