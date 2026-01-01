Dragonball
Folge 4: Prinz Pilaws Versteck
21 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Nachdem Prinz Pilaf den Dragonball an sich reißen konnte, versteckt er sich in der Wüste. Doch allzu lange dauert es nicht, bis ihn Goku und Oberst Silver aufspüren ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation