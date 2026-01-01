Dragonball
Folge 7: Im hohen Norden
21 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Was für ein Schock: Auf seiner Reise in den hohen Norden stürzt das Flugzeug mit Goku an Bord ab! Zum Glück wird er von einem kleinen Mädchen gerettet, das ihn mit in ihr Dorf nimmt. Dort werden die Einwohner von Soldaten gezwungen, nach Dragonballs zu suchen. Kann Goku dem Bürgermeister helfen, der im Turm eingesperrt ist?
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation