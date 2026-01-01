Dragonball
Folge 8: Ein harter Gegner
21 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Beim Versuch, den Bürgermeister zu befreien, bekommt es Goku mit einem harten Gegner zu tun: Leutnant Metallic sieht zwar aus wie ein Mensch, ist aber tatsächlich ein großer Roboter!
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation