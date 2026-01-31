General Blue gibt nicht aufJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 1: General Blue gibt nicht auf
21 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Bulma, Kuririn und Goku schaffen es tatsächlich, die einstürzende Piratenhöhle zu verlassen. Sie wollen zurück zum Herren der Schildkröten, Bulma hat sogar ein wertvolles Geschenk für ihn dabei. Aber General Blue lässt sich so leicht nicht abschütteln ...
Dragonball
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation