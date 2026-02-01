Dragonball
Folge 10: Son-Gokus Revanche
21 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12
Es kommt zum erneuten Duell zwischen Goku und Tao Baibai, doch diesmal ist Goku besser vorbereitet! Da ein schneller Sieg nicht möglich ist, will auch Tao Baibai zum Heiligen Wasser, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Unterdessen schmiedet Bulma einen Plan, wie sie an Informationen über Goku gelangen kann ...
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation