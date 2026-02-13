Dragonball
Folge 11: Wer zuletzt lacht ...
20 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12
Tao Baibai trinkt das Heilige Wasser und denkt, nun unbesiegbar zu sein. Doch Goku weiß es besser und geht gelassen in die Auseinandersetzung. Kann er sich gegen den Auftragskiller tatsächlich durchsetzen?
Dragonball
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation