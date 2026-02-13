Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragonball

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 11vom 13.02.2026
Folge 11: Wer zuletzt lacht ...

20 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

Tao Baibai trinkt das Heilige Wasser und denkt, nun unbesiegbar zu sein. Doch Goku weiß es besser und geht gelassen in die Auseinandersetzung. Kann er sich gegen den Auftragskiller tatsächlich durchsetzen?

