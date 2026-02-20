Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 3Folge 20vom 20.02.2026
Folge 20: Ein höllischer Gegner

21 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Die 5.000 Jahre alte Mumie hat noch nie einen Kampf verloren. Das muss Goku nun ändern, wenn er seinem Ziel näher kommen will: dem letzten Dragonball. Doch sein nächster Gegner steht bereits in den Startlöchern ...

