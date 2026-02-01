Dragonball
Folge 27: Die schwarzen Panther
21 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 6
Die beiden Martial-Art-Schulen "Die Schwarzen Panther" und die "Schule des Neuen Sterns" sind tief zerstritten. Goku gerät in die Fehde hinein und bekommt es plötzlich mit Tenlon zu tun, der noch nie einen Kampf verloren hat.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation