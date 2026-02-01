Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragonball

Ein seltsames Dorf

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 3vom 09.02.2026
Ein seltsames Dorf

Folge 3: Ein seltsames Dorf

21 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12

Goku und seine Freunde sind in Pinguinhausen. Es dauert eine ganze Weile, bis sie sich an diesen Ort gewöhnt haben. Die Leute hier und ihre Bräuche sind aber auch zu seltsam ...

