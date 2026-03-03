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Dragonball

Die Finalrunde beginnt

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 34vom 03.03.2026
Die Finalrunde beginnt

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Dragonball

Folge 34: Die Finalrunde beginnt

21 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 6

Tatsächlich haben es Kuirin, Yamchu und Goku in die Finalrunde beim 22. Großen Turnier der Kampfsportkunst geschafft. Im Viertelfinale muss Kuirin als erster ran - gegen Tien Shinhan.

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