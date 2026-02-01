Der König aller MeisterJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 8: Der König aller Meister
21 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12
Goku will unbedingt den Quittenturm hinauf. Der Legende nach befindet sich dort das Heilige Wasser, das unendliche Kräfte verleihen kann. Was Goku nicht weiß: Das Wasser wird bewacht ...
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation