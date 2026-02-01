Dragonball
Folge 9: Das heilige Wasser
21 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 6
Goku wird von Meister Quitte ausgebildet, doch das Training ist unglaublich hart. Wird Goku am Ende zu erschöpft sein, wenn er zum zweiten Mal gegen Tao Baibai kämpfen muss? Der Auftragskiller hat Goku jedenfalls schon wieder im Visier ...
