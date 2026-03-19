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Dragonball

Die Kunst, einen Teufel zu fangen

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 10vom 19.03.2026
Die Kunst, einen Teufel zu fangen

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Dragonball

Folge 10: Die Kunst, einen Teufel zu fangen

21 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 6

Hilflos müssen Tenshinhan und Chao-Zu in ihren Verstecken mitansehen, wie Oberteufel Piccolo alle sieben Dragonballs in seine Hände bekommt. Auch der Plan des Herren der Schildkröten misslingt. Ist jetzt alles verloren?

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