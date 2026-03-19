Die Kunst, einen Teufel zu fangenJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 10: Die Kunst, einen Teufel zu fangen
21 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 6
Hilflos müssen Tenshinhan und Chao-Zu in ihren Verstecken mitansehen, wie Oberteufel Piccolo alle sieben Dragonballs in seine Hände bekommt. Auch der Plan des Herren der Schildkröten misslingt. Ist jetzt alles verloren?
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Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation