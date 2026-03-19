Dragonball
Folge 11: Schluss mit lustig
21 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 6
Schlimmer kann es kaum kommen: Der Drache Shenlong erfüllt Oberteufel Piccolo seinen Wunsch nach ewiger Jugend. Doch damit alleine ist Piccolo nicht zufrieden. Der Schrecken hat gerade erst begonnen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation