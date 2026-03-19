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Dragonball

Schluss mit lustig

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 11vom 19.03.2026
Schluss mit lustig

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Dragonball

Folge 11: Schluss mit lustig

21 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 6

Schlimmer kann es kaum kommen: Der Drache Shenlong erfüllt Oberteufel Piccolo seinen Wunsch nach ewiger Jugend. Doch damit alleine ist Piccolo nicht zufrieden. Der Schrecken hat gerade erst begonnen ...

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