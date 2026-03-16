Dragonball
Folge 4: Yajirobi
21 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Zimbel, der Drache des Oberteufels Piccolo, fordert von Yajirobi die Herausgabe seines Dragonballs. Yajirobi kann sich im Kampf durchsetzen, aber allen ist klar, dass das Rennen um die sieben Dragonballs wieder eröffnet ist. Um bessere Chancen zu haben, trennt sich die Gruppe ...
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Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation