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Dragonball

Eine Falle für Piccolo

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 9vom 18.03.2026
Eine Falle für Piccolo

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Dragonball

Folge 9: Eine Falle für Piccolo

21 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 6

Goku gelingt es nicht, den Dragonball gegen Oberteufel Piccolo zu verteidigen. Wenigstens kommt er allerdings mit dem Leben davon. Schwer verletzt wird Goku von Yajirobi zum Quittenturm gebracht. Nun ist es am Herren der Schildkröten, Piccolo wieder den Dragonball abzunehmen ...

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