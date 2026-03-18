Dragonball
Folge 9: Eine Falle für Piccolo
21 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 6
Goku gelingt es nicht, den Dragonball gegen Oberteufel Piccolo zu verteidigen. Wenigstens kommt er allerdings mit dem Leben davon. Schwer verletzt wird Goku von Yajirobi zum Quittenturm gebracht. Nun ist es am Herren der Schildkröten, Piccolo wieder den Dragonball abzunehmen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation