Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dream Kitchen

BTS 1: Von der Idee bis zum Casting

JoynStaffel 1Folge 1
BTS 1: Von der Idee bis zum Casting

BTS 1: Von der Idee bis zum CastingJetzt kostenlos streamen

Dream Kitchen

Folge 1: BTS 1: Von der Idee bis zum Casting

24 Min.Ab 12

Max und sein Team gewähren Einblicke in den Entstehungsprozess des Formats "Dream Kitchen". Was passiert alles hinter den Kulissen bevor die Castings offiziell starten können? Wie findet man die richtigen Kandidaten? Und, welche Hürden hat das Team von Max alles zu überwinden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dream Kitchen
Joyn
Dream Kitchen

Dream Kitchen

Alle 1 Staffeln und Folgen