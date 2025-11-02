Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dream Kitchen

Belastungsprobe für Michels Pizzakonzept

Belastungsprobe für Michels Pizzakonzept

Dream Kitchen

Folge 5: Belastungsprobe für Michels Pizzakonzept

35 Min.Ab 12

Von Freitag bis Sonntag zeigt sich, ob Michel auch dem Wochenendgeschäft standhält. Jetzt zählt, ob er dem Stress gewachsen ist und die Gäste mit seiner Vision begeistert. Organisation, Qualität und Timing sind entscheidend. Max sorgt am Sonntag mit einem Aufruf für einen Ansturm auf das Pop-up Restaurant - ist Michel den Menschenmengen gewachsen?

