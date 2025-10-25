Shaker-Küche & Art-déco-BadJetzt kostenlos streamen
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Folge 6: Shaker-Küche & Art-déco-Bad
43 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 6
Aufgrund ihrer verschobenen Hochzeit wollen Gary und Lisa das nun zur Verfügung stehende Geld sinnvoll investieren. Ihr Ziel ist es, die Küche zu erneuern und stattdessen einen offenen Raum mit Möbeln im Shaker-Stil zu kreieren. Lisa und Andy haben genauso konkrete Ideen, wie ihr Familienbadezimmer optimiert werden könnte. Möglichst detailgetreu wollen sie das Zimmer im Design der 1930er Jahre herrichten und greifen zu diesem Zweck sogar auf originalen Details zurück.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Hat Trick International, HAT TRICK